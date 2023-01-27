Рустам Минниханов назвал свою должность «Раис республики Татарстан»

Высшая руководящая должность в Татарстане будет называться «глава (раис)» вместо «президент», закон о внесении соответствующих поправок в Конституцию республики подписал возглавляющий регион Рустам Минниханов. Документ опубликован на его сайте.

Поправки начнет действовать спустя десять дней со дня опубликования закона. Согласно документу, в принятых до его вступления в силу правовых актах наименование «президент Республики Татарстан» считается равнозначным наименованию «раис Республики Татарстан» до внесения в них соответствующих изменений.

Согласно положениям принятого в 2021 году федерального закона, руководители субъектов страны должны называться главами или губернаторами. Татарстан оставался единственным регионом России, в котором высшее должностное лицо называлось «президент». Нормативные правовые акты нужно было привести в соответствие с законом к 1 января 2023 года.

Это требование вызвало недовольство со стороны властей Татарстана, против федерального закона выступал парламент республики, где его положения назвали противоречащими основам конституционного строя России. Региональные парламентарии указывали, что наименование «глава» не учитывает «исторические и национальные особенности».

Тем не менее, госсовет Татарстана в конце декабря прошлого года принял проект поправок к Конституции региона, согласно которым глава субъекта будет называться не президентом, а «главой — раисом Республики Татарстан».

Изначально предполагалось, что Минниханова до окончания его срока все же будут называть президентом республики, однако позднее все же было принято решение о переименовании без переходного периода.