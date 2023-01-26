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В Татарстане переименуют президента в раиса без переходного периода

Госсовет Татарстана принял поправки о переименовании президента региона в раиса
В первых двух чтениях рассматривался вариант, что раисом станут называть главу Татарстана, который будет избран в 2025 году, а действующий руководитель — Рустам Минниханов — останется президентом
Рустам Минниханов
Рустам Минниханов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Государственный совет (парламент) Татарстана принял поправки в Конституцию республики, которые переименовывают ее президента в главу (раиса), передает «РБК Татарстан».

После проведения консультаций было решено отказаться от переходного периода и начать использовать новое наименование высшего должностного лица — «глава — раис Республики Татарстан» — сразу после вступления закона в силу, сообщил глава комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Раис» — арабское слово, означающее «начальник». По итогам двух чтений в Госсовете на рассмотрении был вариант поправок, при котором действующий руководитель Татарстана Рустам Минниханов должен был сохранить наименование своей должности, а раисом планировалось начать называть главу региона, который будет избран на выборах в 2025 году.

В окончательном, третьем чтении за поправки проголосовали 73 человека, против — десять, воздержался один. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать глава региона.

Поправки в Конституцию Татарстана понадобились в связи с принятием в конце 2021 года федерального закона, запрещающего называть высших должностных лиц субъектов президентами. Вместо этого они должны именоваться главами.

Законопроект с предложением изменить название должности руководителя региона с «президента» на «главу» внесли в Госсовет в декабре. Комитет по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал отозвать его. Новым внесенным проектом поправок было предусмотрено использование наименования «раис».

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В Кремле отказались оценивать решение парламента республики. «Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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