Дипломат заявил о расширении границ СВО из-за помощи Запада Киеву

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Поставки танков и самолетов Киеву со стороны западных стран не вынудят Россию отказаться от целей спецоперации, а только расширят ее границы, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы от своих целей и задач, поставленных в спецоперации, не откажемся. Чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации», — заявил дипломат.

Гаврилов отметил, что поставки танков и самолетов не несут в себе ничего хорошего для России, однако «из этого делать катастрофу не нужно, они ничего не изменят на фронте».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не пренебрегают предупреждениями Москвы о недопустимости пересечения «красных линий». Данное заявление он сделал после того, как американский президент Джо Байден 25 января сообщил о готовности США передать Киеву 31 танк Abrams. В этот же день канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ готова направить Киеву 14 немецких танков Leopard 2A6 и одобрить реэкспорт немецкой военной техники Украине другими странами.

Россия ранее отмечала, что поставки дальнобойного или более мощного оружия Украине странами Запада станут «красной линией» для Москвы.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в ответ на это решение предложил властям России изменить статус специальной военной операции на Украине, не уточнив, какой именно статус стоит присвоить конфликту.