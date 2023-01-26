Патриарх Кирилл предложил воздержаться от «общих суждений» об уехавших

Патриарх Кирилл (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Многие из уехавших из России после начала спецоперации и частичной мобилизации нуждаются в духовной помощи, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч в Госдуме. Он призвал не выносить общие суждения обо всех, кто покинул страну.

«Конечно, вполне понятен страх смерти, который они испытали. Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. В то же время хотел бы отметить, что люди уезжали по разным причинам и было бы неверно выносить какие-то общие суждения обо всех», — сказал глава РПЦ (цитата по «РИА Новости»).

Отъезд россиян он объяснил тем, что «в головах у молодого поколения многие годы насаждались ложные, импортированные ценности».

Российская военная операция на Украине началась 24 февраля прошлого года, а 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении призыва.

После объявления мобилизации на границах России с соседними странами образовались многокилометровые пробки: россияне выезжали в Казахстан, Грузию, Финляндию и другие государства. С января по октябрь 2022 года граждане оформили почти 4,35 млн загранпаспортов — на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Forbes писал, что с начала мобилизации до начала октября из России уехали примерно 700 тыс. человек. Кремль называл такие данные «уткой».

Некоторые политики критиковали массовый отъезд россиян: например, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал их поступок предательством. В то же время президент России Владимир Путин не стал давать оценку уехавшим. «Не знаю, может, кто-то считает, что это даже не их страна», — предположил он в декабре.