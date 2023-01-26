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Белый дом исключил пренебрежение поставленными Россией «красными линиями»
Представитель Белого дома: США не пренебрегают заявленными Москвой «красными линиями»
США не пренебрегают предупреждениями Москвы о недопустимости пересечения «красных линий», заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Репортер задал ему вопрос, в котором отметил, что Россия после объявления новых мер поддержки Украины часто говорит об «угрозах эскалации» или «о пересечении красных линий» и спросил, не считают ли в Белом доме это пустыми угрозами.
«Мы ничего не принимаем как должное, когда они это говорят. И мы не пренебрегаем [предупреждениями]», — ответил представитель Белого дома.
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