Рогов заявил о готовившемся ВСУ наступлении на Мелитополь и Бердянск
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили наступление в направлении Мелитополя и Бердянска, однако российская армия нанесла упреждающий удар, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«На запорожском направлении боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского готовился удар в направлении Мелитополя и Бердянска, этот удар несколько раз презентовался для западной аудитории. <...> Наши ребята пошли на упреждающий удар <...> и не просто сорвали эти планы, а получили и захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки», — сообщил Рогов (цитата по ТАСС).
Мелитополь и Бердянск расположены в Запорожской области, которая в конце сентября прошлого года вошла в состав России после референдумов. Активные боевые действия в районе этих городов не ведутся, но региональные власти неоднократно сообщали о работе ПВО и взрывах в городах.
22 января Рогов сообщил, что в областном центре, городе Запорожье (находится под контролем Украины), произошел «громкий и объемный одиночный взрыв». После чего прозвучали еще несколько взрывов. По его словам, удары наносились по военным складам и инфраструктуре.