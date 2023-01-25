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Белый дом анонсировал заявление Байдена о военной помощи Украине

Белый дом: президент США Джо Байден выступит с заявлением о помощи Украине 25 января
Джо Байден&nbsp;
Джо Байден  (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден в 20:00 мск выступит с заявлением о дальнейшей поддержке Украины, сообщается на сайте Белого дома.

Утром Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве США сообщала, что Байден может 25 января объявить о поставках Украине танков Abrams. Источник Reuters говорил, что Америка может поставить около 30 Abrams в ближайшие месяцы. The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США писала, что на переброску поставленных Украине танков Abrams на поле боя могут уйти годы.

25 января правительство Германии объявило, что Берлин передаст Украине танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из других стран. Киев получит от ФРГ 14 таких машин.

В Кремле заявляли, что поставки Киеву танков с Запада «добавят проблем для Украины и украинского народа» и «не смогут принципиально ничего изменить».

Теги
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Джо Байден Белый дом США поставки оружия Украина

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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