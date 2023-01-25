Al Jazeera узнал, когда Байден объявит о поставках Украине танков Abrams
Al Jazeera: Байден объявит 25 января о поставках Украине танков Abrams
США могут поставить Украине около 30 Abrams в ближайшие месяцы, передает Reuters. Россия подчеркнула, что «оправдать такой шаг аргументами об «оборонительном оружии» будет невозможно»
Президент США Джо Байден в среду, 25 января, объявит о поставках Украине танков Abrams. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве США.
Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил Reuters, что США могут поставить около 30 Abrams в ближайшие месяцы.
Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что если Вашингтон решит поставлять танки Киеву, то «оправдать такой шаг аргументами об «оборонительном оружии» будет невозможно».
«Это было бы еще одной вопиющей провокацией против Российской Федерации. Ни у кого не должно быть иллюзий относительно того, кто является реальным агрессором в нынешнем конфликте», — добавил дипломат.
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