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Клинтон, Буш и Обама заявили о передаче всех секретных документов в архив

Экс-президенты США Клинтон, Буш и Обама отчитались о передаче секретных документов в архив
Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон
Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон (Фото: Rob Carr / Getty Images)

Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама передали все свои секретные записи в Национальный архив после ухода со своего поста. Об этом заявили представители каждого экс-лидера после того, как в доме еще одного из бывших чиновников нашли секретные документы, передает телеканал CNN.

Речь идет о бывшем вице-президенте США Майке Пенсе. Fox News сообщал, что 16 января его юристы, которые проверяли соблюдение правил хранения документов, обнаружили секретные бумаги в его доме в штате Индиана.

В офисе Клинтона заявили, что все секретные материалы, относящиеся к работе экс-президента, были переданы в Национальное управление архивов в соответствии с законом о президентских архивах, сообщает телеканал. Представители Буша и Обамы также подтвердили, что они передали как секретные, так и несекретные материалы в Национальный архив.

CNN отметил, что ни один из представителей экс-президентов не сообщил о проведении обысков в домах или офисах политиков, где потенциально могут храниться такие документы.

В начале 2023 года стало известно, что секретные документы нашли в аналитическом центре Penn Biden Center, который был связан с действующим президентом США Джо Байденом. После секретные материалы были обнаружены в еще одном офисе, связанном с Байденом. Также бумаги были найдены на складе в гараже и в одной из комнат в доме Байдена в штате Делавэр среди «личных и политических» бумаг. Президент признал, что они хранились в закрытом гараже.

Первый случай с обнаружением секретных документов в личных архивах произошел с экс-президентом Дональдом Трампом, предшественником Байдена. Агенты ФБР нашли в его поместье Мар-а-Лаго правительственные бумаги, которые он должен был сдать в Национальный архив, в том числе и секретного характера. Трамп после обысков утверждал, что был готов добровольно отдать изъятые у него документы и что они были рассекречены.

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