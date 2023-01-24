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Эксперты МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС

Гросси: эксперты МАГАТЭ не нашли на АЭС Украины военной техники
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Сотрудники МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС, заявил в Европарламенте глава агентства Рафаэль Гросси, передает Reuters.

Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что Украина складирует на территории своих атомных электростанции предоставленные странами Запада вооружения и боеприпасы, в том числе ракеты для РСЗО HIMARS. По его словам, в последнюю неделю декабря на Ровенскую АЭС в городе Вараш на западе Украины доставили «несколько железнодорожных вагонов смертельного груза».

Нарышкин считает, что украинская сторона делает это из расчета, что Россия не будет наносить удары по атомным объектам, а если вооружения сдетонируют «по вине очередной «заблудившейся» ракеты украинской ПВО», в этом можно будет обвинить Москву.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг заявления Нарышкина и заявил, что Киев никогда не хранил никакого оружия на АЭС.

На подконтрольной Киеву территории находятся три работающие АЭС: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Запорожская АЭС находится под контролем России, на ней с сентября прошлого года работают специалисты МАГАТЭ. В ноябре Гросси пообещал усилить присутствие организации на всех АЭС Украины. В январе этого года МАГАТЭ создало миссию на Южно-Украинской АЭС.

Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Украина АЭС
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