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Глава МАГАТЭ объявил о создании миссии на Южно-Украинской АЭС

Рафаэль Гросси объявил о создании миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС
В скором времени МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех украинских АЭС, заявил глава организации Рафаэль Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) создало миссию на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, сообщил в своем Twitter директор организации Рафаэль Гросси.

«Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и безопасность во время продолжающегося конфликта», — написал он.

Скоро МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех украинских АЭС, добавил Гросси.

В январе Гросси заявлял, что МАГАТЭ расширяет свое присутствие на Украине для, по его словам, предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта».

На подконтрольной Киеву территории находятся три работающие станции – Ровенская, Хмельницая и Южно-Украинская, а также остановленная Чернобыльская. Запорожская АЭС находится под контролем России.

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АЭС Николаевская область МАГАТЭ Рафаэль Гросси Военная операция на Украине
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