В «Росэнергоатоме» заявили о попытках Киева завербовать сотрудников ЗАЭС

В «Росэнергоатоме» заявили о попытках Украины завербовать сотрудников ЗАЭС по телефону

Украинская также сторона продолжает угрожать сотрудникам и их семьям, пытаясь подорвать психологическое состояние в коллективе, добавил советник главы «Росэнергоатома» Карчаа

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Украина попыталась завербовать по телефону персонал Запорожской АЭС, подписавший контракт с эксплуатирующей компанией. Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в разговоре с ТАСС.

«Внаглую по телефону говорят: «А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим». Это что такое? Но люди держатся, несмотря на все эти угрозы и вербовки», — рассказал он.

По его словам, украинская сторона продолжает угрожать сотрудникам и их семьям, пытаясь подорвать психологическое состояние в коллективе.

Ранее Карчаа говорил, что более 3 тыс. человек заключили трудовой договор с компанией, которая занимается эксплуатацией ЗАЭС. Он добавил, что Украина пытается также повлиять на сотрудников обещаниями повышения зарплат и премий.

Материал дополняется