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Нарышкин заявил о размещении Киевом вооружений на АЭС

Глава СВР Нарышкин: Украина размещает вооружения на территории атомных электростанций
Глава СВР рассказал, что на украинских АЭС хранятся «дефицитные для ВСУ ракеты» к РСЗО HIMARS, иностранным системам ПВО, крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы. В декабре вооружения доставили на Ровенскую АЭС, указал он
Вид на Ровенскую АЭС
Вид на Ровенскую АЭС (Фото: Wikimedia Commons)

Украина размещает на территории своих атомных электростанций ракеты, в том числе к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщило пресс-бюро СВР.

«В Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций. Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра», — сказал он.

По его словам, в последнюю неделю декабря на Ровенскую АЭС, которая расположена в городе Вараш на западе Украины, доставили «не­сколько железнодорожных вагонов смертоносного груза».

Нарышкин пояснил, что украинская сторона делает это из расчета, что Россия не будет наносить удары по атомным объектам, а если вооружения сдетонируют «о вине очередной «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Москву».

Российская сторона не раз обвиняла Украину в обстрелах Запорожской АЭС (ЗАЭС). В Кремле требовали, чтобы Киев отвел от станции тяжелые вооружения, поскольку это представляет угрозу объекту. В миссии России при ООН отмечали, что удары по АЭС ставят под угрозу жизни не только украинцев, но и европейцев.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в сентябре направило свою миссию на объект, чтобы изучить состояние станции. Специалисты зафиксировали, что «физическая целостность объекта не раз нарушалась, это происходило несколько раз». МАГАТЭ оставила на АЭС часть сотрудников для контроля ситуации.

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Агентство решило разместить свои миссии и на других украинских АЭС. Специалисты уже прибыли на Южно-Украинскую электростанцию (Николаевская область), а также на Ровенскую АЭС.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Нарышкин Служба внешней разведки АЭС Украина
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