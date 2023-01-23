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Подоляк ответил на слова Нарышкина об оружии на АЭС

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина никогда не хранила оружие на АЭС
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Украина никогда не хранила оружие на территории АЭС, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter.

«Никакого оружия на территории АЭС Украина никогда не хранила», — написал Подоляк, отметив, что Украина «всегда открыта» для проверяющих органов, в частности для МАГАТЭ.

О том, что Украина может размещать на территории своих атомных электростанций оружие и боеприпасы от западных стран, в том числе к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и системам ПВО, Нарышкин заявил днем 23 января со ссылкой на «достоверные данные» от СВР. По его словам, в последнюю неделю декабря на Ровенскую АЭС, которая расположена в городе Вараш на западе Украины, доставили «несколько железнодорожных вагонов смертоносного груза».

Глава СВР пояснил, что украинская сторона делает это из расчета, что Россия не будет наносить удары по атомным объектам, а если вооружения сдетонируют «по вине очередной «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину за трагедию всегда можно будет списать на Москву».

Теги
Михаил Подоляк Украина АЭС оружие
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