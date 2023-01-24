Кремль заявил о заинтересованности в возвращении в Россию ценных кадров

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Россия заинтересована в создании необходимых условий для возвращения уехавших из страны редких и ценных специалистов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова крупнейшего совладельца «Норникеля» Владимира Потанина в интервью РБК.

Песков подчеркнул, что квалифицированные кадры представляют для России большой интерес. «И мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия. И конечно, с ними нужно работать, чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге на благо российского государства. Редкие и ценные кадры, безусловно», — сказал Песков.

Владимир Потанин в интервью РБК призывал «не гнать» и «не отталкивать» уехавших россиян. «Это же наша сила, а не слабость — их мозги, способность производить продукт, которого, кстати, нам катастрофически не хватает», — говорил он про отъезд программистов.

Ранее о том, что в России нужно создать «все условия», чтобы уехавшие из страны предприниматели и работники высокотехнологичных отраслей экономики вернулись, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Умные головы должны вернуться — давайте себе такую задачу в рамках нашего партийного проекта поставим», — сказал он.

С различными предложениями по ограничениям и мерам против россиян, покинувших в прошлом году страну, выступали в том числе сенатор Андрей Клишас, спикер Госдумы Вячеслав Володин и зампред Совбеза, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. Последний говорил, что противников российской власти нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней».