Кремль заявил о заинтересованности в возвращении в Россию ценных кадров

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 74,73 (+0,39) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 68,63 (-0,04) Инвестиции, 23 янв, 16:34
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 15:55
Северное сияние, океан, морские ежи: что смотреть и пробовать в Мурманске Стиль, 15:52
Стал известен соперник Хачанова на матч за выход в финал Australian Open Спорт, 15:50
ABC узнал о 12 готовых поставить Киеву танки Leopard странах Политика, 15:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:44
Минтранс объяснил идею бронировать дату пересечения границы Общество, 15:43
Скидки — не всем: как российские ретейлеры пытаются сохранить маржу Pro, 15:43
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Блогер Савин заявил о гордости из-за дела о дискредитации армии Спорт, 15:40
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 15:37
Владелец «Пятерочки» связал падение спроса на продукты с отъездом россиян Бизнес, 15:27
На Украине отправят в отставку глав пяти областей Политика, 15:25
Два человека пострадали при атаке беспилотника в Курской области Политика, 15:22
CNN узнал об отчете разведки Украины об «уникальной угрозе» ЧВК «Вагнер» Политика, 15:20
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 тыс. Зое Световой за обыск в ее квартире Политика, 15:19
Политика ,  
0 

Кремль заявил о заинтересованности в возвращении в Россию ценных кадров

Песков: Россия заинтересована в создании условий для возвращения ценных специалистов
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия заинтересована в создании необходимых условий для возвращения уехавших из страны редких и ценных специалистов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал слова крупнейшего совладельца «Норникеля» Владимира Потанина в интервью РБК.

Песков подчеркнул, что квалифицированные кадры представляют для России большой интерес. «И мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия. И конечно, с ними нужно работать, чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге на благо российского государства. Редкие и ценные кадры, безусловно», — сказал Песков.

Владимир Потанин в интервью РБК призывал «не гнать» и «не отталкивать» уехавших россиян. «Это же наша сила, а не слабость — их мозги, способность производить продукт, которого, кстати, нам катастрофически не хватает», — говорил он про отъезд программистов.

Ранее о том, что в России нужно создать «все условия», чтобы уехавшие из страны предприниматели и работники высокотехнологичных отраслей экономики вернулись, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Умные головы должны вернуться — давайте себе такую задачу в рамках нашего партийного проекта поставим», — сказал он.

С различными предложениями по ограничениям и мерам против россиян, покинувших в прошлом году страну, выступали в том числе сенатор Андрей Клишас, спикер Госдумы Вячеслав Володин и зампред Совбеза, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. Последний говорил, что противников российской власти нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней».

Теги
Дмитрий Песков уехавшие россияне ИТ
Материалы по теме
Турчак призвал создать условия для возвращения «умных голов» в Россию
Политика
В Кремле не обсуждали конфискацию имущества уехавших в пользу детей-сирот
Политика
Потанин призвал «не гнать» и не дискриминировать уехавших из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter