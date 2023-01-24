Посол России заявил о стремлении Эстонии разрушить отношения с Москвой

Владимир Липаев (Фото: МИД РФ)

Эстонские власти стремились разрушить отношения с Россией, заявил посол Москвы в Таллине Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live».

По словам дипломата, Эстония пыталась подорвать перспективы развития двусторонних отношений на протяжении последнего года. «Создалось впечатление, что нам здесь, мягко говоря, не рады», — рассказал посол.

Эстонская сторона со второй половины февраля стремилась осложнить работу российского представительства, утверждает он. Например, на дипломатов пытались оказать психологическое давление, размещая у посольства «какие-то тряпки, имитирующие украинские флаги», «разные грязные вещи», «похабные плакаты» и свастики.

Дипломатической миссии также заблокировали практически всю финансовую деятельность, запретили переводы денег на счет посольства. Кроме того, перед посольством регулярно организуются «хулиганские сборища», выражающие протест против России и «русофобские настроения».

«Эстонская дипломатия показала себя абсолютно не диалогоспособной, абсолютно не восприимчивой к каким-либо логическим аргументам и полностью проникнутой какой-то пещерной русофобией», — заключил Липаев. Россия же «показала Эстонии то место, которое она действительно занимает в сфере российских интересов», отметил дипломат.

Ранее российский МИД потребовал, чтобы посол Эстонии Маргус Лайдре покинул страну до 7 февраля, представлять республику в России вместо него будет временный поверенный в делах. «Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — заявили в ведомстве.

МИД объяснил снижение уровня диппредставительства тем, что Эстония потребовала сократить число сотрудников российского посольства. Таллин ограничил число сотрудников дипмиссии восемью дипломатами и 15 административно-техническими работниками. В списке на сайте диппредставительства до этого значились 17 сотрудников, в том числе и посол.

Эстония после принятия решения российским МИДом потребовала отъезда из страны посла Владимира Липаева. В знак солидарности с Эстонией уровень дипломатических отношений до временного поверенного в делах снизила и Латвия, республика дала российскому послу месяц на отъезд — он должен покинуть страну до 24 февраля.

После начала российской военной операции Эстония, как и другие балтийские страны, выступила в поддержку Украины и за введение санкций против России. Весной Таллин закрыл российские консульства в Нарве и Тарту и выслал 14 сотрудников российского консульства.