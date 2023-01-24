Посол заявил о планах Запада дать Эстонии угрожающее Петербургу оружие

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 74,73 (+0,39) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 68,63 (-0,04) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Песков предупредил россиян об опасности покушений со стороны Украины Политика, 12:45
Песков заявил об отсутствии обсуждения ограничения на выезд Политика, 12:44
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 12:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:43
В Омске военного осудили за хищение шлемов и масок на 22 млн руб. Политика, 12:41
В РПЦ ответили на введение украинских санкций против 22 иерархов Общество, 12:39
Посол России заявил о стремлении Эстонии разрушить отношения с Москвой Политика, 12:36
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Клишас предостерег от нарушения прав из-за брони даты пересечения границы Политика, 12:35
Турчак призвал создать условия для возвращения «умных голов» в Россию Политика, 12:34
Минобороны показало уничтожение танка ВСУ при поддержке «Терминатора» Политика, 12:28
На Лужнецкой набережной Москвы построят киноконцертный комплекс Недвижимость, 12:28
В мэрии сообщили о начале архитектурной отделки станции метро «Лианозово» Город, 12:25
Как развивать важные навыки, которым ребенка не учат в школе Pro, 12:24
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 12:16
Политика ,  
0 

Посол заявил о планах Запада дать Эстонии угрожающее Петербургу оружие

Посол России Липаев: Запад может дать Эстонии оружие, способное угрожать Петербургу
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Запад планирует предоставить Эстонии оружие, которое может достать до Санкт-Петербурга, заявил посол России в республике Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live».

По его словам, у «англосаксов» был интерес создать в Эстонии «антироссийский форпост» для оказания давления на Россию. Дипломат отметил, что страна «активно вооружается».

Как утверждает Липаев, в Эстонию планируют поставить самые современные виды обычных вооружений, которые «способны держать под прицелом Санкт-Петербург». Кроме того, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. «Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?» — сказал Липаев.

Ранее российский МИД потребовал, чтобы посол Эстонии Маргус Лайдре покинул страну до 7 февраля, представлять республику в России вместо него будет временный поверенный в делах. Ведомство объяснило снижение уровня диппредставительства тем, что Эстония потребовала сократить число сотрудников российского посольства. Таллин ограничил число сотрудников дипмиссии восемью дипломатами и 15 административно-техническими работниками. В списке на сайте диппредставительства до этого значились 17 сотрудников, в том числе и посол.

Эстония после принятия решения российским МИДом потребовала отъезда из страны посла Владимира Липаева. В знак солидарности с Эстонией уровень дипломатических отношений до временного поверенного в делах снизила и Латвия, республика дала российскому послу месяц на отъезд — он должен покинуть страну до 24 февраля.

Посол заявил о планах Запада дать Эстонии угрожающее Петербургу оружие
Посол заявил о планах Запада дать Эстонии угрожающее Петербургу оружие

Читайте на РБК Pro
Приведи друга: почему в России стали чаще нанимать по знакомству
Почему путь к когнитивному и ментальному здоровью лежит через желудок
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
Как рационально управлять временем и получать от жизни удовольствие

Балтийские страны, в том числе Эстония, активно выступают за введение санкций против России и поддержку Украины. Эстонский посол в Киеве Каймо Кууск заявлял, что общая военная помощь Украине составляет более 1% от ВВП Эстонии. Он пообещал, что республика отдаст Киеву все стоящие у нее на вооружении гаубицы калибром 155 мм.

Теги
Эстония вооружение посол
Материалы по теме
Эстония пообещала отдать Украине все свои 155-мм гаубицы
Политика
Эстония потребовала сократить число дипломатов в посольстве России до 8
Политика
Эстония разработает механизм изъятия российских замороженных активов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter