Посол заявил о планах Запада дать Эстонии угрожающее Петербургу оружие

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Запад планирует предоставить Эстонии оружие, которое может достать до Санкт-Петербурга, заявил посол России в республике Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live».

По его словам, у «англосаксов» был интерес создать в Эстонии «антироссийский форпост» для оказания давления на Россию. Дипломат отметил, что страна «активно вооружается».

Как утверждает Липаев, в Эстонию планируют поставить самые современные виды обычных вооружений, которые «способны держать под прицелом Санкт-Петербург». Кроме того, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. «Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?» — сказал Липаев.

Ранее российский МИД потребовал, чтобы посол Эстонии Маргус Лайдре покинул страну до 7 февраля, представлять республику в России вместо него будет временный поверенный в делах. Ведомство объяснило снижение уровня диппредставительства тем, что Эстония потребовала сократить число сотрудников российского посольства. Таллин ограничил число сотрудников дипмиссии восемью дипломатами и 15 административно-техническими работниками. В списке на сайте диппредставительства до этого значились 17 сотрудников, в том числе и посол.

Эстония после принятия решения российским МИДом потребовала отъезда из страны посла Владимира Липаева. В знак солидарности с Эстонией уровень дипломатических отношений до временного поверенного в делах снизила и Латвия, республика дала российскому послу месяц на отъезд — он должен покинуть страну до 24 февраля.

Балтийские страны, в том числе Эстония, активно выступают за введение санкций против России и поддержку Украины. Эстонский посол в Киеве Каймо Кууск заявлял, что общая военная помощь Украине составляет более 1% от ВВП Эстонии. Он пообещал, что республика отдаст Киеву все стоящие у нее на вооружении гаубицы калибром 155 мм.