Эстония пообещала отдать Украине все свои 155-мм гаубицы

Посольство: Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы для создания прецедента

Гаубица FH-70 (Фото: Wikimedia Commons)

Эстония отдаст все стоящие у нее на вооружении гаубицы калибром 155 мм Украине, сообщил эстонский посол в Киеве Каймо Кууск. Его слова приводит пресс-служба посольства в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta).

«Хотим создать таким образом прецедент, чтобы у других стран не было оправданий, почему они не могут предоставить Украине оружие, которое нужно для победы», — объяснил посол это решение.

Украина получит от Эстонии десятки 155-мм гаубиц FH-70 и 122-мм гаубицы Д-30, тысячи артиллерийских снарядов калибром 155 мм, сотни противотанковых гранатометов M2 Carl-Gustaf и средства поддержки артиллерийских подразделений.

Общая военная помощь Украине составляет более 1% от ВВП Эстонии, отметило посольство. По оценкам немецкой статистической компании Statista, Эстония находится на первом месте по объему поддержки Украины, если считать по доле от ВВП (1,1%). На втором месте — Латвия (0,93%), на третьем — Польша (0,5%).

Договоренности о новых поставках вооружений Украине были достигнуты на переговорах на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января. Во встрече участвовали представители 50 стран и международных организаций. Самый крупный пакет военной помощи пообещали Соединенные Штаты: он включает зенитные ракетные комплексы NASAMS, восемь ЗРК Avenger, 9 БМП Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker и другую технику, а также боеприпасы.

Россия выступает против поставок западного оружия Украине. В Кремле заявляют, что цели военной операции будут выполнены «в любом случае».