МИД Эстонии предложил создать зону в Финском заливе для досмотра кораблей

В этой зоне прибрежное государство может осуществлять контроль для предотвращения нарушений таможенного, налогового, иммиграционного и санитарного законодательств. На военные корабли проверки не распространяются

Вид на город Таллин с моря (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

МИД Эстонии предложил создать прилежащую зону в своих территориальных водах, сообщается на сайте ведомства. Правительство страны обсудило это предложение и поручило министерствам проанализировать идею и подготовить свои позиции.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пояснил, что установление этой зоны в эстонском морском пространстве позволит контролировать соблюдение законодательства на расстоянии до 24 морских миль от исходной линии территориальных вод страны и окажет положительное влияние на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологического и исторического наследия, обнаруженных в море.

«Я считаю это важным шагом в укреплении безопасности Эстонии, потому что, таким образом, у нас будет лучшее представление о том, что происходит в нашем прибрежном районе», — отметил Рейнсалу.

Создание прилежащей зоны не отразится на линии государственной границы Эстонии.

В ней прибрежное государство, согласно Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне, может осуществлять контроль для предотвращения нарушений таможенного, налогового, иммиграционного и санитарного законодательств на своей территории или в территориальном море, а также привлекать к ответственности нарушителей. При этом проверки не распространяются на военные корабли иностранных государств или суда, используемые зарубежными странами в некоммерческих целях.

Согласно конвенции, прилежащая зона не может выходить за пределы 12 миль от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря. Если берега двух государств расположены один против другого или примыкают друг к другу, ни одно из них не может распространять свою прилежащую зону за срединную линию.

Директор бюро международного права МИДа Кристи Ланд, аргументируя позицию Таллина, сказала, что Эстония как прибрежное государство хотела бы иметь больше контроля в Балтийском море. В Финском заливе Эстония и Финляндия обозначили границы своих территориальных вод таким образом, чтобы по обе стороны от разделяющей залив линии оставалась зона свободного судоходства шириной три морские мили, пояснила Ланд. Хотя конвенция разрешает расширять прилежащую зону до 12 морских миль от внешней границы территориального моря, в Финском заливе она не может простираться на такое расстояние, а только не более чем на три морские мили от внешней границы эстонских территориальных вод, рассказала она. Однако к западу эта зона может простираться до 24 морских миль от исходной линии. В сторону Швеции даже при максимальной ширине прилежащей зоны она не будет достигать разделяющей линии.

По мнению руководителя отдела аналитики отраслевого агентства PortNews Виталия Чернова, установление этой зоны вряд ли скажется на транзитном судоходстве в Россию и из нее. «Действительно, прибрежное государство имеет право установить 12-мильную прилежащую зону к своим территориальным водам. И может досматривать там суда в случае подозрения на нарушение законодательства, совершенного в территориальных водах. То есть если судно не заходит в территориальные воды Эстонии, останавливать его в прилежащей зоне власти этой страны не должны. Другими словами, это вряд ли повлияет на транзитное судоходство в Россию и из нее, однако может теоретически привести к инцидентам и спорным ситуациям», — сказал Чернов РБК.

Партнер адвокатского бюро «Инмарин» Константин Бречалов сказал РБК, что сейчас гражданские и военные корабли под флагом России, следующие из Петербурга, Кронштадта и других портов на Балтике, плывут «по очень узкой полосе» нейтральных вод между водами Финляндии и Эстонии. «Режим прилежащей зоны, если эстонское политическое руководство решится на это, в практическом плане перекрывает этот проход, а статус такой зоны будет позволять эстонским пограничным и таможенным службам останавливать и досматривать проходящие суда под любыми предлогами, а также применять различного вида принудительные меры, направленные на обеспечение этого режима», — пояснил он.

«Эстония не сможет заявить, что ее прилежащая зона будет простираться до самой морской границы Финляндии, то есть на все разрешаемые Конвенцией ООН 12 морских миль. Но и половина этой ширины, если эстонская зона будет создана, в два раза сузит проход для российских судов, которые следуют по узкому коридору нейтральных вод между границами территориальных вод Эстонии и Финляндии шириной в ряде мест менее 10 миль, то есть 20 км. В любом случае без учета интересов России, побережье которой в акватории Финского залива является примыкающим, учреждать такую зону в одностороннем порядке Эстония не вправе», — подытожил Бречалов.

Управляющий партнер компании «Инфра Проекты» Алексей Безбородов назвал предложение эстонского МИДа «нарушением всех норм и правил, которые введены Международной морской организацией, международным законодательством о 12-мильной территориальной зоне и 200-мильной исключительной экономической зоне». По его словам, грузовые суда в нейтральных водах неприкосновенны, если нет войны. «Точно так же эстонские власти могут принять документ о вхождении Техаса в состав Эстонской Республики, об объединении Италии с Францией и т.п. Пусть делают все что угодно, но в нейтральных водах Балтийского моря эстонские контролирующие органы не имеют права подходить ни к какому торговому судну, неважно, под каким флагом оно следует. Если они подойдут к судну, идущему, к примеру, под либерийским или панамским флагом, то они получат проблемы на международном уровне», — отметил Безбородов.