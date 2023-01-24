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Пушилин сообщил о завершении зачистки села Краснополье под Соледаром

Пушилин: зачистка Краснополья в районе Соледара завершена
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Село Краснополье недалеко от Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР зачищено, сказал врио главы республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Пушилин добавил, что в регионе «не все так просто», поскольку противник «упирается». «Здесь абсолютно справедливо говорить, что это не легкая прогулка для ребят [российских военнослужащих]. Выгрызают там каждый дом, каждое сооружение, каждую огневую точку противника», — сказал он. По его словам, в регионе идут «тяжелейшие» и «кровопролитные» бои.

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Краснополья 23 января. Захватить село удалось благодаря действиям добровольцев штурмовых отрядов при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, отметили в ведомстве.

За два дня до этого, 21 января, о контроле над Краснопольем сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, населенный пункт заняли штурмовые группы ЧВК «Вагнер».

Краснополье находится к северу от железнодорожной станции Соль, в 5 км от Соледара и примерно в 20 км от Артемовска. Минобороны объявило о взятии под контроль Соледара в середине января. В ведомстве заявили, что задача по штурму города «была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

За Артемовск несколько месяцев идут тяжелые бои. «Противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает», — говорил Пушилин. В последние недели Минобороны сообщало об установлении контроля над населенными пунктами вблизи города. 20 января Минобороны заявило, что российские войска заняли Клещеевку, расположенную к югу от Артемовска.

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Пушилин сообщил о завершении зачистки села Краснополье под Соледаром
Пушилин сообщил о завершении зачистки села Краснополье под Соледаром

Теги
Денис Пушилин Соледар ДНР
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