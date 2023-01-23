Пригожин показал полностью разрушенные окраины Соледара

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал на видео полностью разрушенные окраины Соледара

Video

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин разместил в телеграм-канале видеозапись из окрестностей Соледара. На ней видны руины, сожженные деревья, обломки построек.

«В волгоградских телеграм-каналах появилась критика моего заявления и сравнения Соледара со Сталинградом. С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, побывавший в Соледаре, заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в городе нет целых зданий и его придется полностью отстраивать. Он пообещал восстановить в том числе предприятие «Артемсоль».

Основная часть Соледара была занята российскими подразделениями в начале января. Бои за этот город, расположенный между Артемовском (Бахмутом) и Cеверсом, велись с середины лета. Столкновения происходили в том числе в поселке Бахмутское на подъезде к городу.

В середине января Минобороны сообщило о занятии «штурмовыми отрядами добровольческих отрядов» Соледара, западных районов города Соль и Двуречье, а также расположенного к северу от него села Краснополье.