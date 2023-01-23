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Пригожин показал полностью разрушенные окраины Соледара

Евгений Пригожин показал на видео полностью разрушенные окраины Соледара
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал на видео полностью разрушенные окраины Соледара

Пригожин показал полностью разрушенные окраины Соледара
Video

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин разместил в телеграм-канале видеозапись из окрестностей Соледара. На ней видны руины, сожженные деревья, обломки построек.

«В волгоградских телеграм-каналах появилась критика моего заявления и сравнения Соледара со Сталинградом. С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, побывавший в Соледаре, заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в городе нет целых зданий и его придется полностью отстраивать. Он пообещал восстановить в том числе предприятие «Артемсоль».

Основная часть Соледара была занята российскими подразделениями в начале января. Бои за этот город, расположенный между Артемовском (Бахмутом) и Cеверсом, велись с середины лета. Столкновения происходили в том числе в поселке Бахмутское на подъезде к городу.

В середине января Минобороны сообщило о занятии «штурмовыми отрядами добровольческих отрядов» Соледара, западных районов города Соль и Двуречье, а также расположенного к северу от него села Краснополье.

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Соледар ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
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