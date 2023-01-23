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Sky News показал технику ВСУ среди жилых домов в Артемовске

Корреспондент Sky News показал украинскую военную технику среди жилых домов в Артемовске
Вид на Артемовск (Бахмут)
Вид на Артемовск (Бахмут) (Фото: Александр Ратушняк / Reuters)

Корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси в репортаже из города Артемовска (украинское название — Бахмут) показал кадры военной техники среди жилых зданий города, видео опубликовано на сайте телеканала.

«Ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий», — сообщил Алекс Росси в репортаже.

По словам Росси, многие жители покинули город, большинство жилых домов повреждены. «Это очень пугающе — просто находиться здесь, потому что бои сейчас очень-очень близко», — добавил корреспондент.

Артемовск расположен на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря 2022 года заявляют о боях и наступлении в районе города. В начале января основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные создали «500 линий обороны» в Артемовске.

19 января The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных украинских военных писал, что российские силы в течение последних дней продвигались в Артемовск на нескольких направлениях.

В январе российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов, которые расположены возле Артемовска: село Подгорное, город Соледар, село Клещеевка и населенный пункт Краснопольевка.

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