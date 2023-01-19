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Украинские военные рассказали о продвижении России в Бахмут

WSJ: украинские военные рассказали о продвижении России в направлении Бахмута
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Российские силы в течение последних дней продвигались в Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР с нескольких направлений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных украинских военных.

ВСУ ведут в городе работы по укреплению оборонительных позиций — бетонных дотов и сооружений из мешков с песком, отмечает издание.

19 января основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «исключительно» силы ЧВК взяли под контроль село Клещеевка к югу от Артемовска. «Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — подчеркнул Пригожин.

В январе были взяты под контроль еще несколько населенных пунктов вблизи Артемовска: 13 января — город Соледар, 11 января — село Подгорное (оба — к северу от Артемовска), сообщало Минобороны.

При этом Пригожин заявил о взятии Соледара еще 11 января. Он подчеркнул, что «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

В своем сообщении Минобороны не упомянуло о действиях ЧВК «Вагнер» в процессе взятия города, однако затем сделало разъяснение по данному вопросу. В ведомстве отметили, что задачу выполнила «разнородная группировка российских войск (сил)» и бойцы ЧВК ответственны за «непосредственный штурм городских кварталов Соледара».

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ДНР Евгений Пригожин ЧВК Вагнера Военная операция на Украине Артёмовск
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