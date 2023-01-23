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Рогов заявил о позволившем отодвинуть обстрелы наступлении в Запорожье

Владимир Рогов: наступление армии России отодвинуло линию обстрела в Запорожской области
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Наступление российских военных в Запорожской области позволило отодвинуть от населенных пунктов линию обстрела со стороны украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», — сказал Рогов.

Он добавил, что российские военные «выбили» украинские войска из ряда сел, откуда они обстреливали населенные пункты на подконтрольной России территории региона.

Материал дополняется. 

Теги
Владимир Рогов Запорожская область обстрелы
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