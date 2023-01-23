Рогов заявил о позволившем отодвинуть обстрелы наступлении в Запорожье

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Наступление российских военных в Запорожской области позволило отодвинуть от населенных пунктов линию обстрела со стороны украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», — сказал Рогов.

Он добавил, что российские военные «выбили» украинские войска из ряда сел, откуда они обстреливали населенные пункты на подконтрольной России территории региона.

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