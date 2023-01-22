Минобороны сообщило о наступлении на донецком направлении
Подразделения Южного военного округа (ЮВО) и «добровольцы штурмовых отрядов» ведут наступление на донецком направлении, сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков на брифинге, его стенограмма опубликована в телеграм-канале ведомства.
«На донецком направлении подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное Донецкой народной республики», — сказал Конашенков.
В районе населенного пункта Антоновка в ДНР военные уничтожили склад артиллерийских боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил представитель Минобороны.
Кроме того, на Запорожском направлении подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции в результате наступления.
За сутки российские силы уничтожили более 80 украинских военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30 на этом направлении.
Ранее, 16 января, Конашенков рассказывал, что наступление на донецком направлении ведут в том числе Воздушно-десантные войска. В результате военные ЮВО и «добровольцы штурмовых отрядов» взяли населенный пункт Двуречье, сообщил он накануне. Кроме того, установлен контроль над селом Клещеевка к югу от Бахмута, Соледаром и расположенным близ него поселком Соль, говорили в Минобороны. Во взятии Соли, по информации ведомства, также участвовали добровольцы.