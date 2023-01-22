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Рогов заявил о наступлении войск России на двух направлениях в Запорожье

Рогов: российская армия наступает в направлении Орехова и Гуляйполя в Запорожской области
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские силы ведут наступление в направлении городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», — сказал он.

На этих участках, по словам Рогова, идут активные боевые действия, инициатива у российской армии.

Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Ранее он пояснял, что на участке Каменское — Орехов — Гуляйполе выстроена основная линия обороны ВСУ.

О том, что российские войска перешли в локальное наступление под Ореховом, который находится в 60 км от подконтрольного Киеву областного центра, города Запорожье, Рогов сообщил 19 января. 

Накануне российское Минобороны сообщило, что войска провели наступление и заняли «более выгодные рубежи» на запорожском направлении. Под российский контроль на нем уже перешли села Лобковое и Малые Щербаки, еще не менее семи населенных пунктов находится в «процессе освобождения», говорил Рогов. Минобороны 20 января подтвердило контроль над Лобковым.

Села Клещеевка и Лобковое находятся между городами Васильевка (подконтрольна России) и Орехов (контролируется Украиной).

Рогов заявил о наступлении войск России на двух направлениях в Запорожье
Рогов заявил о наступлении войск России на двух направлениях в Запорожье

Теги
наступление Владимир Рогов Запорожская область
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