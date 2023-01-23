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Минобороны отчиталось об ударах артиллерии по позициям ВСУ в Запорожье

Минобороны: артиллерия уничтожила позиции ВСУ при наступлении в Запорожье

В Запорожской области артиллерийские подразделения Южного военного округа «успешно отработали» удары по позициям украинских военных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Агентство также публикует кадры работы расчетов 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация». 

19 января член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что российские войска перешли в локальное наступление под Ореховом, который находится в 60 км от подконтрольного Киеву областного центра, города Запорожье.

21 января российское Минобороны сообщило, что войска провели наступление и заняли «более выгодные рубежи» на запорожском направлении.  

Минобороны отчиталось об ударах артиллерии по позициям ВСУ в Запорожье
Минобороны отчиталось об ударах артиллерии по позициям ВСУ в Запорожье

Теги
Запорожская область Минобороны
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