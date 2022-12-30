Украина получила от Польши еще одну партию Starlink

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Украина получила от Польши третью партию терминалов Starlink. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина получила очередную партию Starlink. И уже сегодня они отправятся в «пункты несокрушимости» (защищенные места на территории Украины, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление. — РБК), а также для поддержки медицинской и энергетической сферы», — написал Шмыгаль. Он поблагодарил польского коллегу Матеуша Моравецкого за «быструю помощь в трудное время». До конца января Киев рассчитывает получить дополнительные терминалы.

1 декабря полномочный представитель правительства по кибербезопасности Польши Януш Цешинский заявил, что страна передала Украине уже более 10 тыс. терминалов, сообщал новостной портал Forsal. Эти устройства позволяют доставлять интернет в места, где в нормальных условиях он не работает.

20 декабря Федоров заявил, что власти Украины договорились с компанией SpaceX Илона Маска о получении еще более 10 тыс. спутниковых терминалов Starlink. Федоров сказал, что общается с Маском напрямую: в один из дней, когда в стране отключали электричество, он написал бизнесмену и тот «моментально отреагировал». Позже министр рассказал, что «на коленях» просил Маска, чтобы глобальная система спутников начала работать в Украине.

С начала российской военной операции до 29 декабря SpaceX всего передала Украине около 24 тыс. терминалов Starlink, писало Associated Press.