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Канцлер ФРГ высказался о Путине и Украине посреди обращения к французам

Канцлер ФРГ Шольц высказался о Путине и Украине посреди обращения к французам
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц записал видеообращение, посвященное 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора. Запись речи опубликовала пресс-служба немецкого правительства.

В начале ролика Шольц говорил о сотрудничестве Германии и Франции, начало которому положил договор о дружбе 1963 года, а затем перешел к теме конфликта на Украине. «Путинский империализм не победит», — сказал он.

В своей речи в парижском университете Сорбонна после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Шольц также говорил об Украине. Он заявил, что европейские страны смогли «оттеснить право сильного силой закона — в Европейском союзе и на всем европейском континенте», но военная операция России на Украине «положила конец континентальному консенсусу».

Европейские лидеры «не позволяют Европе вернуться к тому времени, когда насилие заменило политику, а наш континент был разорван ненавистью и национальным соперничеством», подчеркнул Шольц. Украина будет по-прежнему получать поддержку от западных стран, заверил канцлер.

Макрон также подтвердил «непоколебимую поддержку» Германией и Францией украинского народа «во всех областях», передает Le Point. «После 24 февраля наш союз не распался и не уклонился от своих обязанностей», — добавил он.

Елисейский договор, в связи с 60-летием подписания которого в Париж приехал Шольц, заключили в 1963 году президент Франции Шарль де Голль и канцлер Германии Конрад Аденауэр. Договор ознаменовал конец многовекового соперничества (Франко-прусская война, Первая и Вторая мировые войны) и провозгласил дружбу между двумя странами.

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Германия Франция Олаф Шольц Владимир Путин Украина

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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