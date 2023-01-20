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Макрон призвал подготовить армию Франции к «вызовам века»
Макрон: Франция должна быть готова провести крупномасштабную операцию в рамках НАТО
Эмманюэль Макрон
Франция в будущем должна быть способна «провести крупномасштабную операцию», считает президент Эмманюэль Макрон, его слова приводит France 24.
«У Франции есть и будет армия, готовая к вызовам века», — сказал он.
Страна существенно увеличивает военные расходы из-за военных действий России на Украине, объявил президент. По его словам, в 2024–2030 годах на вооруженные силы будет выделено более €400 млрд по сравнению с €295 млрд в предыдущем оборонном бюджете для обеспечения «нашей свободы, нашей безопасности, нашего процветания и нашего места в мире». Целью нового бюджета он также назвал адаптацию армии страны к возможным «конфликтам высокой интенсивности».
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