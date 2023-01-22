Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

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В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Вязовое в Краснояружском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте», — рассказал он.

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. 19 января под обстрел попали сразу несколько сел Шебекинского городского округа. В хуторе Балки снарядом разрушен жилой дом и повреждена линия электропередачи, в поселке Ленинский разрушена «хозпостройка частного домоладения». Жертв и пострадавших не было.

Белгородский губернатор сообщил о пожаре в жилом доме из-за обстрела села Политика

В тот же день под обстрел попало село Долгое. Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, никто не пострадал. Кроме того, в Белгородской районе один из снарядов прилетел по корпусу птицефабрики в районе хутора Церковный — пострадали кровля, окна и забор.

В Белгородской области с 19 октября действует режим среднего уровня реагирования, а также желтый уровень террористической опасности, который губернатор продлил до 4 февраля.