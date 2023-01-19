Губернатор Белгородской области: под обстрел попало село в Валуйском городском округе

Гладков сообщил о втором за день обстреле Белгородской области

В Валуйском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Долгое, никто из местных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал. Подомовой обход территории продолжается», — написал Гладков.

Утром под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. По словам губернатора региона, в хуторе Балки снарядом был разрушен частный дом, взрывной волной были повреждены окна в соседних домовладениях. Никто не пострадал.

17 января обстрелу подверглись окраины города Шебекино (повреждения получили линии электропередачи) и село в Валуйском городском округе, один человек получил ранение легкой степени тяжести.