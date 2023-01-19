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Белгородский губернатор сообщил об обстреле сразу нескольких сел

Гладков: сразу несколько сел в Шебекинском округе попали под обстрел ВСУ

Сразу несколько сел попали под обстрел ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть прилеты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Взрывной волной повреждены окна в соседних домовладениях», — написал Гладков. В поселке Ленинский разрушена «хозпостройка частного домоладения». Жертв и пострадавших нет.

После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно сообщают о работе систем противовоздушной обороны и обстрелах.

18 января в Белгородской области над Красногвардейским районом сработала система ПВО, сообщал Гладков. За день до этого под обстрел попали два населенных пункта — утром обстрелу подверглись окраины города Шебекино (повреждения получили линии электропередачи), а позже был нанесен удар по селу в Валуйском городском округе, один человек получил ранение легкой степени тяжести.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле сразу нескольких сел
Белгородский губернатор сообщил об обстреле сразу нескольких сел

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Шебекино
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