Белгородский губернатор сообщил об обстреле сразу нескольких сел
Сразу несколько сел попали под обстрел ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Есть прилеты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Взрывной волной повреждены окна в соседних домовладениях», — написал Гладков. В поселке Ленинский разрушена «хозпостройка частного домоладения». Жертв и пострадавших нет.
После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно сообщают о работе систем противовоздушной обороны и обстрелах.
18 января в Белгородской области над Красногвардейским районом сработала система ПВО, сообщал Гладков. За день до этого под обстрел попали два населенных пункта — утром обстрелу подверглись окраины города Шебекино (повреждения получили линии электропередачи), а позже был нанесен удар по селу в Валуйском городском округе, один человек получил ранение легкой степени тяжести.