Гладков сообщил о втором за день обстреле хутора Балки

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Хутор Балки в Белгородской области обстреляли дважды за день. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Опять обстрел. В хуторе Балки Шебекинского округа пострадавших нет. Снарядом выбито остекление в одном частном домовладении», — написал Гладков. Повреждена линия электропередачи.

Ранее 19 января губернатор сообщал о «прилетах» на хуторе, снарядом был разрушен частный дом, в котором никто не проживал, а взрывной волной были повреждены окна в соседних домах. Во время обстрела Белгородского района снаряд повредил птицефабрику в районе хутора Церковный.

После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно сообщают о работе систем противовоздушной обороны и обстрелах. 18 января Гладков сообщал о работе системы ПВО в области над Красногвардейским районом. 17 января под обстрел попали окраины города Шебекино, где были повреждены линии электропередачи. Позже под обстрел попало село в Валуйском районе, в результате чего человек получил легкое ранение. Осколки снарядов выбили окна в частных домах и повредили одну машину.