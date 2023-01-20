Белгородский губернатор сообщил о пожаре в жилом доме из-за обстрела села

Фото: Юрий Золотарев / Global Look Press

В Белгородской области под обстрелом оказалось село Карабаново, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар», — написал он.

Карабаново находится в нескольких километрах от границы с Украиной.

В последние дни территория Белгородской области многократно обстреливалась. 19 января Гладков четыре раза сообщал об атаках. Сначала под обстрел попали несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе, в том числе хутор Балки. Затем под ударом оказалось село Долгое в Валуйском городском округе, а позже — Белгородский район, там получило повреждения здание птицефабрики. Потом Гладков сообщил о втором за день обстреле хутора Балки.

18 января в Красногвардейском районе области работала ПВО.

В регионе с 19 октября действует режим среднего уровня реагирования, а также желтый уровень террористической опасности, который губернатор продлил до 4 февраля.