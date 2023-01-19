В Белгородском районе снарядом повредило птицефабрику

Белгородский район попал под обстрел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Жертв и пострадавших нет. Один из снарядов прилетел по корпусу птицефабрики в районе хутора Церковный. Пострадали кровля, окна и забор», — написал глава региона в телеграм-канале.

Утром 19 января в Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попали два села в Шебекинском городском округе — хутор Балки и поселок Ленинский. В результате обстрела пострадавших нет.

Накануне губернатор сообщал о работе системы ПВО в области над Красногвардейским районом. 17 января под обстрел также попали окраины города Шебекино, где повредили линии электропередачи. Позже под обстрел попало село в Валуйском районе, в результате чего человек получил легкое ранение. Осколки снарядов выбили окна в частных домах и повредили одну машину.