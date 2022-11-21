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Посла Швеции вызвали в МИД Турции из-за акции с оскорблением Эрдогана

Посла Швеции вызвали в МИД Турции за оскорбление президента Эрдогана на акции протеста
Стаффан Херрстрём
Стаффан Херрстрём (Фото: Korawut Neeparn / Sweden Abroad)

Посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрём был вызван в Министерство иностранных дел Турции и осужден за пропаганду террористической организации и оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам источника агентства, поводом стала протестная акция у посольства Турции в Стокгольме. По мнению турецкого МИДа, протестующие пропагандировали «Рабочую партию Курдистана» (РПК), которую в Турции считают террористической, и проецировали на здание посольства оскорбительные изображения Эрдогана.

Херрстрёму сообщили, что ждут принятия «необходимых мер» в адрес протестующих, а также конкретных шагов в свете обязательств, зафиксированных в Тройственном меморандуме между Финляндией, Турцией и Швецией. Он был подписан руководством стран в июне в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Мадриде. В нем говорится о сотрудничестве в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма, который представляет прямую угрозу нацбезопасности государств-членов.

13 ноября в Стамбуле произошел взрыв на главной туристической улице Истикляль. Шесть человек погибли, минимум 81 человек пострадал. Власти Турции связали теракт с «Рабочей партией Курдистана»: на допросе женщина, совершившая взрыв, призналась, что сотрудничает с РПК. При этом в РПК причастность к взрыву отрицают. Также по делу о теракте полиция Турции задержала 50 человек по подозрению в причастности к этому происшествию.

Теги
Швеция Турция посол теракт
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