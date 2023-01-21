В ЦАР сочли преждевременными выводы о покушении на главу «Русского дома»
В Центральноафриканской Республике продолжается расследование покушения на директора «Русского дома» Дмитрия Сытого, заявил «РИА Новости» премьер-министр страны Феликс Молуа.
«Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования», — сказал Молуа. Он добавил, что рад был узнать о том, что Сытый идет на поправку.
Молуа отметил, что раньше в ЦАР подобные покушения никогда не происходили, власти страны осуждают покушения.
16 декабря 2022 года на Сытого было совершено покушение: он получил посылку, которая взорвалась после вскрытия. Как говорили в пресс-службе российского посольства в ЦАР, Сытый получил контузию и потерял много крови, но угроза для жизни отсутствовала. Через три дня его экстренно эвакуировали в Москву из-за тяжелого состояния здоровья.
Высокопоставленный источник в полиции страны заявил «РИА Новости», что правоохранительные органы выясняют, как сервис доставки DHL передал Сытому посылку со взрывным устройством. Ранее агентство сообщало, что посылка была отправлена от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из Того. В ООН осудили произошедшее и пожелали Сытому скорейшего выздоровления, отметив, что организацию не привлекали к расследованию инцидента.
«Русский дом» является представительством Россотрудничества в стране.