Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 00:00
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 09:55
Ani сообщило о смене курса самолетом из Перми из-за данных о бомбе Общество, 09:48
В ЦАР сочли преждевременными выводы о покушении на главу «Русского дома» Политика, 09:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:08
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 09:05
5 сериалов на выходные. «Фандорин. Азазель», «Территория» и другие Life, 09:03
Йод, мыло и прокладки стали лидерами по росту цен в 2022 году Экономика, 09:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Цены на иномарки установили рекорд: что будет с ценами в 2023 году Авто, 09:00
Первый в истории робот-юрист поучаствует в суде уже в феврале Индустрия 4.0, 09:00
Вишневый лосось с хворостом и анконский суп: что заказать в ресторанах Стиль, 09:00
Лукашенко пригласил главу Китая в Минск после «сложностей года тигра» Политика, 08:31
10 лучших российских акций 2022 года. Рейтинг «РБК Инвестиций» Инвестиции, 08:30
Позиция министра по танкам для Украины вызвала тревогу в бундестаге Политика, 08:16
В правящей партии Новой Зеландии назвали имя следующего премьера страны Политика, 08:01
Политика ,  
0 

В ЦАР сочли преждевременными выводы о покушении на главу «Русского дома»

Премьер ЦАР: делать выводы по делу о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР пока рано

В Центральноафриканской Республике продолжается расследование покушения на директора «Русского дома» Дмитрия Сытого, заявил «РИА Новости» премьер-министр страны Феликс Молуа.

«Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования», — сказал Молуа. Он добавил, что рад был узнать о том, что Сытый идет на поправку.

Молуа отметил, что раньше в ЦАР подобные покушения никогда не происходили, власти страны осуждают покушения.

16 декабря 2022 года на Сытого было совершено покушение: он получил посылку, которая взорвалась после вскрытия. Как говорили в пресс-службе российского посольства в ЦАР, Сытый получил контузию и потерял много крови, но угроза для жизни отсутствовала. Через три дня его экстренно эвакуировали в Москву из-за тяжелого состояния здоровья.

Высокопоставленный источник в полиции страны заявил «РИА Новости», что правоохранительные органы выясняют, как сервис доставки DHL передал Сытому посылку со взрывным устройством. Ранее агентство сообщало, что посылка была отправлена от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из Того. В ООН осудили произошедшее и пожелали Сытому скорейшего выздоровления, отметив, что организацию не привлекали к расследованию инцидента.

«Русский дом» является представительством Россотрудничества в стране.

Читайте на РБК Pro
«Полный крах предотвращен». Как будет развиваться энергокризис в ЕС
10 акций, которых не коснутся проблемы экономики в 2023 году
Меняйся или умри: как скорректировать работу компании в кризис
В России появился мировой электросетевой гигант. Что ожидать от его акций
Теги
ЦАР дипломатия Россотрудничество покушение
Материалы по теме
Автор книги о Байдене рассказал о предупреждениях Зеленскому о покушениях
Политика
МИД России осудил покушение на директора «Русского дома» в ЦАР
Общество
Рогов сообщил о покушении на замглавы Мелитополя
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter