ООН осудила покушение на главу «Русского дома» в ЦАР

Стефан Дюжаррик (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

ООН осуждает теракт против главы «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого, заявил на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Нас не просили как-либо расследовать произошедшее. Очевидно, мы осуждаем подобные нападения», — сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Русский дом» — представительство Россотрудничества в ЦАР. Глава ведомства Евгений Примаков назвал произошедшее терактом, Министерство иностранных дел России дало такую же оценку.

Утром 16 декабря директор представительства организации в ЦАР Дмитрий Сытый был госпитализирован в столице республики Банги после покушения. Он получил посылку, которая взорвалась после вскрытия. Как уточнили в пресс-службе российского посольства в ЦАР, Сытый получил контузию и потерял много крови, но угроза для жизни отсутствует. Позже в посольстве отметили, что он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Агентство «РИА Новости» сообщило, что посылка была отправлена от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из Того.