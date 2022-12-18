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Посольство в ЦАР решило вывезти главу «Русского дома» после покушения

Посольство в ЦАР заявило о необходимости эвакуации главы «Русского дома» после покушения
Дмитрий Сытый
Дмитрий Сытый (Фото: Sytyy / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

Состояние директора Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого после покушения остается стабильно тяжелым, его потребуется эвакуировать в Россию для дальнейшего лечения. Об этом объявило посольство России в ЦАР в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Состояние директора «Русского дома» Д.С. Сытого остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Д.С. Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья», — сказано в сообщении.

В посольстве добавили, что направят ноту с требованием провести срочное расследование и установить личности организаторов теракта и нападавших.

«Русский дом» — представительство Россотрудничества в ЦАР.

Покушение на Сытого совершили 16 декабря. Он получил посылку, которая взорвалась после вскрытия. В пресс-службе посольства в ЦАР сообщили, что Сытый потерял много крови и был контужен, но угрозы для его жизни нет. Позднее в дипмиссии уточнили, что его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«РИА Новости» со ссылкой на фото накладной посылки писало, что ее отправили от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из Того.

МИД России осудил покушение и назвал случившееся терактом. Такое же мнение высказал глава Россотрудничества Евгений Примаков. В ООН также осудили атаку.

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ООН осудила покушение на главу «Русского дома» в ЦАР
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Посольство в ЦАР оценило состояние главы «Русского дома» после покушения
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МИД России осудил покушение на директора «Русского дома» в ЦАР
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