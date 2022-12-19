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Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют в Россию

Посольство: главу Русского дома в ЦАР экстренно госпитализируют в Россию
Раненый при взрыве глава представительства Россотрудничества находится в тяжелом состоянии
Дмитрий Сытый (в центре)
Дмитрий Сытый (в центре) (Фото: officersunion / VK)

Состояние здоровья главы Русского дома в Центрально-Африканской республике Дмитрия Сытого, раненого при взрыве полученной им посылки, тяжелое, его решено в экстренном порядке эвакуировать, сообщили РБК в посольстве России в ЦАР.

«[Дмитрий Сытый] будет эвакуирован, в Россию. [У него] стабильно тяжелое состояние», — сообщили в посольстве.

Покушение на Дмитрия Сытого произошло 16 декабря. Ему пришла посылка с бомбой. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал произошедшее терактом. Российский МИД осудил атаку, заявив, что ее целью было «навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами».

Ранее Сытый уже обращался в местную полицию с жалобами на угрозы, сообщал глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ. «Ранее он получил первую посылку, и, когда он ее открыл, там были угрозы. И он связался со мной, чтобы я мог ему помочь установить личность того, кто ее отправил», — говорил Зокуэ. Бизнесмен Евгений Пригожин, основатель ЧВК Вагнера, в связи с покушением выступил с заявлением, в котором рассказал, что Сытому 11 ноября из Того пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Екатерина Костина Екатерина Костина
ЦАР дипломаты взрыв Россотрудничество
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