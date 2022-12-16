«РИА Новости»: посылку со взрывчаткой главе «Русского дома» в ЦАР отправили из Того

«РИА Новости» узнало имя отправителя посылки главе «Русского дома» в ЦАР

Фото: Scott Olson / Getty Images

Посылка со взрывчаткой, которую получил глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый, была отправлена от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из Того, пишет «РИА Новости». В распоряжении агентства оказалось фото посылки.

Сытый получил отправление 16 декабря. Посылка взорвалась при вскрытии.

«Состояние здоровья Дмитрия Сытого тяжелое, он получил контузию, потерял много крови», — сообщили в посольстве. Жизни пострадавшего ничто не угрожает.

МИД России осудил покушение и назвал его терактом. С такой же оценкой выступил глава Россотрудничества Евгений Примаков.