Байден описал ситуацию с секретными документами фразой Гертруды Стайн

Байден описал ситуацию с секретными документами фразой «там нет даже ничего»

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Президент США Джо Байден ответил на вопросы о найденных у него государственных секретных документах фразой писательницы Гертруды Стайн, сообщает AP.

В разговоре с журналистами Байден подчеркнул, что все обнаруженные у него бумаги «немедленно передали в архив и Министерство юстиции», и он «полностью сотрудничает и с нетерпением ждет возможности быстро решить эту проблему».

«Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — сказал президент США.

Байден использовал фразу «there's no there there» («там нет даже ничего» или «там нет там»), одну из самых известных в творчестве американской писательницы Гертруды Стайн. В книге «Автобиография каждого», опубликованной в 1937 году, она описала свои ощущения при возвращении в родной город. Дом, к котором она жила, разрушился, а сельскохозяйственные угодья застроили новым жильем: «того места», которое помнила писательница, больше не существовало.

В ноябре в округе Колумбия, в аналитическом центре Penn Biden Center, связанном с Байденом, нашли пакет секретных правительственных документов. По данным телеканала CBS News, бумаги относились к периоду вице-президентства Байдена (2009–2017). Глава государства заявил, что был удивлен находкой.

Позднее представители Байдена обнаружили новые секретные документы, но уже в его доме и гараже в штате Делавэр. Адвокат Белого дома Ричард Заубер сообщил, что их передали правоохранительным органам, и выразил уверенность, что проверка докажет «непреднамеренное» попадание документов в дом Байдена.

12 января генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хура для расследования в связи с обнаружением секретных документов у Байдена.