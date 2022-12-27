Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на $17,6 млн

Азербайджан в 2022 году оказал Украине гуманитарную помощь на сумму $17,6 млн

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В 2022 году Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более 30 млн манатов ($17,6 млн), заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года, передает агентство APA.

Министр сообщил, что в этом году Азербайджан оказывал гуманитарную помощь Ираку, Бразилии, Уганде, Эфиопии, Афганистану и Пакистану. Украине направили самый большой объем поддержки.

После начала военной операции России президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины. Азербайджан неоднократно оказывал Киеву гуманитарную помощь — в частности, отправлял медикаменты, продукты, трансформаторы и генераторы. Кроме того, Азербайджан принял на медицинскую и психологическую реабилитацию 90 украинских детей.

В марте руководитель отдела по внешнеполитическим вопросам администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о готовности Баку устроить встречу между российскими и украинскими властями при поступлении такого предложения. Он отметил, что Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, а председательствует в Движении неприсоединения.