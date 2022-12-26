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Минздрав Украины сообщил о получении 41 генератора из Казахстана

Минздрав Украины: из Казахстана поступил 41 генератор для больниц
Фото: mozofficial / Telegram
Фото: mozofficial / Telegram

Казахстан передал Украине 41 генератор для медицинских учреждений, сообщается в телеграм-канале украинского Минздрава.

«Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских заведений», — сказано в сообщении. Их передадут больше всего нуждающимся — в Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Генераторы доставили «благодаря работе межпарламентской группы дружбы «Украина — Казахстан» под председательством народного депутата Сергея Нагорняка», уточнили в ведомстве.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале 22 декабря написал о прибытии в страну первой партии из 43  генераторов, которые были «закуплены представителями местного бизнеса и переданы при поддержке посольства Казахстана в Украине».

Казахстан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом еще в начале марта заявил казахстанский МИД, позднее аналогичные заявления делал и президент страны Касым-Жомарт Токаев. В частности, в ноябре он призвал к «совместному коллективному поиску формулы мира». В июне он отмечал, что Астана не признает независимость ДНР и ЛНР и считает их «квазигосударственными территориями».

В начале марта правительство Казахстана сообщило, что в ответ на просьбу Украины направит в страну гуманитарную помощь — партию «из 25 наименований медицинских препаратов» весом 82 т и стоимостью более $2,2 млн.

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