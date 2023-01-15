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«РИА Новости» сообщило о трех погибших при взрыве в Белгородской области

«РИА Новости»: три человека погибли при детонации боеприпасов в Белгородской области
По данным агентства, в результате детонации боеприпасов пострадали 13 человек
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В результате детонации боеприпасов в здании бывшего дома культуры в Белгородской области погибли три человека и еще 13 пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, трое погибших плюс 13 пострадавших» — сказал собеседник агентства.

Аналогичную информацию позднее сообщил ТАСС.

О детонации боеприпасов в сельском доме культуре на хуторе Тоненькое в Белгородской ранее сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, пострадали десять военнослужащих, а из соседних домов эвакуировали 15 человек.

Mash утверждал, что в ночь на 14 января сдетонировал один из боеприпасов, что запустило цепную реакцию взрывов. Площадь начавшегося пожара составила 450 кв. м, сообщал канал.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по области.

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Хутор Тоненькое расположен в Корочанском районе Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков накануне говорил, что в местном здании бывшего дома культуры в этом районе и в начальной школе произошел пожар. «Эпицентр пожара находится недалеко от частных домов, жителей этих домовладений временно вывезли на безопасное расстояние», — указывал он.

Других подробностей губернатор не привел.

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Белгородская область детонация боеприпасы взрыв погибшие
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