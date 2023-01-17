Белгородский губернатор сообщил об обстреле окраин Шебекино
Белгородский губернатор Гладков: окраины города Шебекино попали под обстрел
Окраины города Шебекино в Белгородской области попали под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Никто не пострадал. Повреждения получили линии электропередачи, энергетики начали переключать абонентов на резервные источники.
Ночью Гладков сообщал о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
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