Белгородский губернатор сообщил о втором обстреле области за сутки
Под обстрел попало село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, есть один пострадавший, он получил ранение легкой степени тяжести. Осколками снарядов выбиты окна в частных домах, повреждена одна машина.
Утром под обстрел попали окраины города Шебекино. Никто не пострадал. Были повреждены линии электропередачи, энергетики начали переключать абонентов на резервные источники.
Ночью Гладков сообщал о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Причин губернатор не назвал.
С начала специальной военной операции на Украине населенные пункты Белгородской области, в том числе в Валуйском округе, многократно подвергались обстрелам. С весны в регионе действует желтый уровень террористической опасности, он продлен до 20 января.
В октябре в Белгородской области и еще семи регионах России ввели средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных объектов, отселение жителей в безопасные районы и особый режим въезда и выезда.