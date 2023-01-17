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Белгородский губернатор сообщил о втором обстреле области за сутки

Гладков: один человек пострадал при обстреле села в Валуйском городском округе
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Под обстрел попало село в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, есть один пострадавший, он получил ранение легкой степени тяжести. Осколками снарядов выбиты окна в частных домах, повреждена одна машина.

Утром под обстрел попали окраины города Шебекино. Никто не пострадал. Были повреждены линии электропередачи, энергетики начали переключать абонентов на резервные источники.

Ночью Гладков сообщал о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Причин губернатор не назвал.

С начала специальной военной операции на Украине населенные пункты Белгородской области, в том числе в Валуйском округе, многократно подвергались обстрелам. С весны в регионе действует желтый уровень террористической опасности, он продлен до 20 января.

В октябре в Белгородской области и еще семи регионах России ввели средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных объектов, отселение жителей в безопасные районы и особый режим въезда и выезда.

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Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область Валуйки пострадавшие
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