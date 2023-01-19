На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, следует из данных карты тревог. Первые сигналы прозвучали в 10:13 (11:13 мск).

Утром в четверг тревогу объявляли в Николаевской и Одесской областях.

После этого «РБК Украина» со ссылкой на телеграм-канал «Преступности.нет» написал о взрыве в Николаеве. Официально власти о взрыве не сообщали.

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Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября прошлого года. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по украинским объектам инфраструктуры. Последняя подобная атака была совершена 14 января. Украинские власти сообщали о взрывах в Одессе, Днепре (там при взрыве в многоэтажке погибло более 40 человек), Киеве, Харькове и других городах страны. На следующий день Минобороны России заявило, что военные накануне нанесли удары по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.