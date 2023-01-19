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Воздушную тревогу объявили в двух областях на юге Украины

В Николаевской и Одесской областях Украины объявили воздушную тревогу
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Воздушную тревогу объявили в двух областях на юге Украины — Николаевской и Одесской, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Первые сигналы прозвучали в 6:15 (7:15 мск), отбой воздушной тревоги начался в 6:35 (7:35 мск).

В прошлый раз сирены воздушной тревоги звучали на Украине накануне вечером — в 22:40 (23:40 мск) в Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября 2022 года. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по украинским объектам инфраструктуры. Последняя такая атака произошла 14 января. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой областях. На следующий день Минобороны России доложило о нанесении ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

В результате ударов были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской областях. Минимум в 11 регионах ввели аварийные отключения электричества. В Днепре обрушилась часть дома, по последним данным, погибли 45 человек.

Теги
Воздушная тревога Украина Одесская область Николаевская область
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