Воздушную тревогу объявили в двух областях на юге Украины
Воздушную тревогу объявили в двух областях на юге Украины — Николаевской и Одесской, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.
Первые сигналы прозвучали в 6:15 (7:15 мск), отбой воздушной тревоги начался в 6:35 (7:35 мск).
В прошлый раз сирены воздушной тревоги звучали на Украине накануне вечером — в 22:40 (23:40 мск) в Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября 2022 года. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по украинским объектам инфраструктуры. Последняя такая атака произошла 14 января. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой областях. На следующий день Минобороны России доложило о нанесении ракетного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
В результате ударов были поражены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской областях. Минимум в 11 регионах ввели аварийные отключения электричества. В Днепре обрушилась часть дома, по последним данным, погибли 45 человек.